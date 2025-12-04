DAX23.880 +0,8%Est505.719 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,52 -2,1%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.603 -0,8%Euro1,1677 ±0,0%Öl62,99 +0,4%Gold4.197 -0,1%
AKTIE IM FOKUS: Aurubis steigen auf Rekordhoch

04.12.25 12:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
122,80 EUR 4,30 EUR 3,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach anfänglichen Verlusten der Aurubis-Aktien (Aurubis) haben diese am Donnerstag doch noch eine weitere Rekordmarke aufgestellt. In der Spitze stiegen die Papiere um gut 4 Prozent auf 123,50 Euro. Sie ließen damit die bisherige Höchstmarke vom Oktober bei 122,30 Euro hinter sich. Der Börsenwert der Hamburger beträgt 5,5 Milliarden Euro.

Seit Jahresbeginn sind die Aktien um rund 60 Prozent gestiegen. Damit haben sie mehr als dreimal so stark zugelegt wie der europäische Sektor der Rohstoffproduzenten.

Die zentrale Kennziffer, der operative Vorsteuergewinn, sei im Schlussquartal 7 Prozent unter der mittleren Markterwartung geblieben, schrieb Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank. Der Dividendenvorschlag von 1,60 Euro je Aktie liege dagegen über der Markterwartung von 1,51 Euro. Vom Ausblick gingen keine neuen inhaltlichen Impulse aus.

Aus operativer Sicht positiv wertete der Experte ein deutlich über dem Vorjahr liegendes Metallergebnis, stark gestiegene Schwefelsäureerlöse und eine anhaltend robuste Nachfrage nach Kupferprodukten. Belastend seien dagegen ein niedrigerer Konzentratdurchsatz bei bestimmten Produkten, rückläufige Recycling-Erträge sowie höhere Abschreibungen und Anlaufkosten aus Projekten./bek/ag/men

