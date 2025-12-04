Rio Tinto-Aktie: Neuer CEO visiert Kostensenkungen an
Der neue CEO von Rio Tinto will die Kosten senken, die Investitionen zurückfahren und das Geschäft insgesamt vereinfachen.
Werte in diesem Artikel
Wie der Bergbaukonzern anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte, strebt der seit August amtierende CEO Simon Trott bis 2030 eine Senkung der Stückkosten um 4 Prozent an.
Dies soll mit einer mittelfristigen Kürzung der Investitionsausgaben einhergehen, die laut Erwartung des Bergbaukonzerns ab 2028 auf unter 10 Milliarden US-Dollar fallen werden. Rio Tinto rechnet für 2025 mit Ausgaben von rund 11 Milliarden Dollar.
Trott hat das Geschäft bereits vereinfacht. Es gibt nun drei Einheiten: Eisenerz, Aluminium und Lithium sowie Kupfer. Rio Tinto strebt Produktivitätsgewinne von 650 Millionen Dollar im Jahr an.
Der Konzern will zudem nicht zum Kerngeschäft zählende Vermögenswerte veräußern. Die nächste Phase der strategischen Überprüfung der Bereiche Eisen und Titan sowie Borate werde sich darauf konzentrieren, das Marktinteresse an den Vermögenswerten zu testen, teilte der Konzern mit.
DJG/DJN/mgo/hab
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rio Tinto
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rio Tinto
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Rio Tinto News
Bildquellen: PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images, Aaron Bunch/Getty Images
Nachrichten zu Rio Tinto plc
Analysen zu Rio Tinto plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.2025
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.2025
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.2025
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2025
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.2025
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2025
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.2025
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.2025
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2025
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.2025
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2023
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|27.07.2023
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.2023
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.2023
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|20.07.2023
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rio Tinto plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen