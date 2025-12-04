Aurubis verdient im Tagesgeschäft weniger - Dividende soll steigen
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 im Tagesgeschäft wie erwartet einen Gewinnrückgang verbucht. Der operative Vorsteuergewinn sank um 14 Prozent auf 355 Millionen Euro, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der tatsächliche Vorsteuergewinn legte hingegen dank hoher Metallpreise um 39 Prozent auf 727 Millionen Euro zu. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,60 Euro je Aktie erhalten, 10 Cent mehr als ein Jahr zuvor.
Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September 2026 peilt Vorstandschef Toralf Haag weiterhin einen operativen Vorsteuergewinn von 300 bis 400 Millionen Euro an. Aurubis hatte die neuen Ziele bereits auf einem Kapitalmarkttag im Oktober veröffentlicht./stw/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurubis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurubis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Aurubis
Analysen zu Aurubis
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.2025
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|09.10.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|10.09.2025
|Aurubis Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10.07.2025
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|08.05.2025
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.2025
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|06.08.2025
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.2025
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|21.02.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.07.2024
|Aurubis Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aurubis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen