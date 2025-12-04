Aurubis verdient im Tagesgeschäft weniger - Dividende soll steigen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 im Tagesgeschäft wie erwartet einen Gewinnrückgang verbucht. Der operative Vorsteuergewinn sank um 14 Prozent auf 355 Millionen Euro, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der tatsächliche Vorsteuergewinn legte hingegen dank hoher Metallpreise um 39 Prozent auf 727 Millionen Euro zu. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,60 Euro je Aktie erhalten, 10 Cent mehr als ein Jahr zuvor.

Wer­bung Wer­bung

Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September 2026 peilt Vorstandschef Toralf Haag weiterhin einen operativen Vorsteuergewinn von 300 bis 400 Millionen Euro an. Aurubis hatte die neuen Ziele bereits auf einem Kapitalmarkttag im Oktober veröffentlicht./stw/jha/