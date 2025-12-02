DAX23.692 +0,4%Est505.696 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,73 +0,3%Nas23.276 -0,4%Bitcoin75.025 +0,9%Euro1,1615 ±0,0%Öl62,98 -0,6%Gold4.203 -0,7%
Aktienanalysen

Die Expertenmeinungen zur BMW-Aktie im November 2025

02.12.25 14:10 Uhr
BMW-Aktie im November 2025: Das sagen Analysten | finanzen.net

So haben Experten die BMW-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
89,62 EUR 0,52 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

14 Analysten gaben ihre Einschätzung der BMW-Aktie preis.



11 Analysten empfehlen die BMW-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von BMW mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 92,14 EUR, was einem Anstieg von 4,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der BMW-Aktie von 88,04 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.89,00 EUR1,0926.11.2025
Goldman Sachs Group Inc.112,00 EUR27,2124.11.2025
DZ BANK--20.11.2025
Deutsche Bank AG90,00 EUR2,2318.11.2025
RBC Capital Markets86,00 EUR-2,3217.11.2025
Jefferies & Company Inc.88,00 EUR-0,0512.11.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)92,00 EUR4,5010.11.2025
UBS AG95,00 EUR7,9106.11.2025
Deutsche Bank AG90,00 EUR2,2306.11.2025
DZ BANK--06.11.2025
Bernstein Research92,00 EUR4,5006.11.2025
UBS AG95,00 EUR7,9105.11.2025
Warburg Research95,00 EUR7,9105.11.2025
Bernstein Research92,00 EUR4,5005.11.2025
Jefferies & Company Inc.85,00 EUR-3,4505.11.2025
JP Morgan Chase & Co.89,00 EUR1,0905.11.2025

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
26.11.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.11.2025BMW KaufenDZ BANK
18.11.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
17.11.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.11.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.11.2025BMW KaufenDZ BANK
18.11.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.11.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
17.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
15.10.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

