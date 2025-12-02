Aktienanalysen

So haben Experten die BMW-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

14 Analysten gaben ihre Einschätzung der BMW-Aktie preis.

11 Analysten empfehlen die BMW-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von BMW mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 92,14 EUR, was einem Anstieg von 4,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der BMW-Aktie von 88,04 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 89,00 EUR 1,09 26.11.2025 Goldman Sachs Group Inc. 112,00 EUR 27,21 24.11.2025 DZ BANK - - 20.11.2025 Deutsche Bank AG 90,00 EUR 2,23 18.11.2025 RBC Capital Markets 86,00 EUR -2,32 17.11.2025 Jefferies & Company Inc. 88,00 EUR -0,05 12.11.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 92,00 EUR 4,50 10.11.2025 UBS AG 95,00 EUR 7,91 06.11.2025 Deutsche Bank AG 90,00 EUR 2,23 06.11.2025 DZ BANK - - 06.11.2025 Bernstein Research 92,00 EUR 4,50 06.11.2025 UBS AG 95,00 EUR 7,91 05.11.2025 Warburg Research 95,00 EUR 7,91 05.11.2025 Bernstein Research 92,00 EUR 4,50 05.11.2025 Jefferies & Company Inc. 85,00 EUR -3,45 05.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 89,00 EUR 1,09 05.11.2025

Redaktion finanzen.net