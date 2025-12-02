Die Expertenmeinungen zur BMW-Aktie im November 2025
So haben Experten die BMW-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
14 Analysten gaben ihre Einschätzung der BMW-Aktie preis.
11 Analysten empfehlen die BMW-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von BMW mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 92,14 EUR, was einem Anstieg von 4,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der BMW-Aktie von 88,04 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|89,00 EUR
|1,09
|26.11.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|112,00 EUR
|27,21
|24.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|20.11.2025
|Deutsche Bank AG
|90,00 EUR
|2,23
|18.11.2025
|RBC Capital Markets
|86,00 EUR
|-2,32
|17.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|88,00 EUR
|-0,05
|12.11.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|92,00 EUR
|4,50
|10.11.2025
|UBS AG
|95,00 EUR
|7,91
|06.11.2025
|Deutsche Bank AG
|90,00 EUR
|2,23
|06.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|06.11.2025
|Bernstein Research
|92,00 EUR
|4,50
|06.11.2025
|UBS AG
|95,00 EUR
|7,91
|05.11.2025
|Warburg Research
|95,00 EUR
|7,91
|05.11.2025
|Bernstein Research
|92,00 EUR
|4,50
|05.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|85,00 EUR
|-3,45
|05.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|89,00 EUR
|1,09
|05.11.2025
