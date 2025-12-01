DAX23.514 -1,4%Est505.632 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 -7,1%Nas23.366 +0,7%Bitcoin73.893 -5,2%Euro1,1643 +0,4%Öl62,97 -0,4%Gold4.253 +0,9%
Podcast

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf thyssenkrupp Marine System (TKMS)

01.12.25 13:59 Uhr
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf thyssenkrupp Marine System (TKMS) | finanzen.net

Start in den Dezember.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
63,70 EUR -2,00 EUR -3,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über das gute Ende zum Monatsende sowie über die letzten Trades. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Ausgewählte Hebelprodukte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems

NameHebelKOEmittent
DatumMeistgelesen
DatumRatingAnalyst
26.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
24.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
26.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
24.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

