TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
Marktkap. 4,33 Mrd. EUR
WKN TKMS00
ISIN DE000TKMS001
Symbol TKMSF
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Marinewerft für das Geschäftsjahr seien solide ausgefallen, schrieb Sriram Krishnan in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Ziele für 2026 seien margenseitig stark, mit Blick auf den Umsatz aber etwas mau./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
73,70 €
|Abst. Kursziel*:
8,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
73,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,44%
|
Analyst Name:
Sriram Krishnan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|12:06
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
