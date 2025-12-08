DAX 24.128 +0,3%ESt50 5.717 -0,2%MSCI World 4.405 +0,0%Top 10 Crypto 12,18 +2,1%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.496 -0,5%Euro 1,1644 +0,1%Öl 62,69 +0,3%Gold 4.205 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen rot -- BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
Übernahmekampf um Warner Bros.: So wichtig ist der Deal laut Analysten für Netflix - Aktie reagiert verhalten Übernahmekampf um Warner Bros.: So wichtig ist der Deal laut Analysten für Netflix - Aktie reagiert verhalten
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
73,10 EUR +2,60 EUR +3,69 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,33 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TKMS00

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TKMS001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TKMSF

Deutsche Bank AG

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

12:06 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
Aktie in diesem Artikel
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
73,10 EUR 2,60 EUR 3,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Marinewerft für das Geschäftsjahr seien solide ausgefallen, schrieb Sriram Krishnan in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Ziele für 2026 seien margenseitig stark, mit Blick auf den Umsatz aber etwas mau./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
73,70 €		 Abst. Kursziel*:
8,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
73,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,44%
Analyst Name:
Sriram Krishnan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

12:06 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
10:31 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
08.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
03.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
26.11.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

finanzen.net Agenturmeldung Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS heben ab: Rüstungsspaket & Ukraine-Verhandlungen im Blick Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS heben ab: Rüstungsspaket & Ukraine-Verhandlungen im Blick
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Was Analysten von TKMS thyssenkrupp Marine Systems erwarten
finanzen.net TKMS-Aktie höher: Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert - Marge übertrifft Erwartungen
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Nachmittag mit Aufschlag
TraderFox Top-5-Kursziele der Analysten am 08.12.25
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems zieht am Mittag an
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems tendiert am Montagvormittag schwächer
dpa-afx Bank of America bewegt Rüstungsriesen: So reagieren die Aktien von RENK, HENSOLDT, TKMS und Rheinmetall
Dow Jones Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, buy
EQS Group EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Miguel Ángel López Borrego, Allocation of 15,304 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Volkmar Dinstuhl, Allocation of 2.719 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
RSS Feed
TKMS thyssenkrupp Marine Systems zu myNews hinzufügen