Top News
Microsoft-Aktie im Aufwind: Pentagon-Millionenauftrag und Mercedes-F1-Partnerschaft im Fokus
BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang größer als erwartet
PVA TePla Aktie

Marktkap. 569,33 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
Deutsche Bank AG

PVA TePla Buy

12:16 Uhr
PVA TePla Buy
PVA TePla AG
28,08 EUR 0,18 EUR 0,65%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialanlagenbauer für die Halbleiterindustrie bleibe einer seiner absoluten Anlagefavoriten für 2026, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er verwies dabei vor allem auf die starke Position in der Ultraschall-Metrologie. Hier dürfte man weiter Marktanteile gewinnen. Kuhn rechnet zudem mit schrittweise erholten Margen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,04 €		 Abst. Kursziel*:
17,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,52%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

10:36 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 PVA TePla Hold Jefferies & Company Inc.
17.11.25 PVA TePla Kaufen SMC Research
13.11.25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu PVA TePla AG

finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX gibt schlussendlich nach
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 16.01.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Verluste in Frankfurt: Das macht der SDAX am Dienstagnachmittag
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX steigt am Donnerstagnachmittag
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Correction of a release from 16/01/2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: PVA TePla AG: Dr. Myriam Jahn, buy
EQS Group EQS-DD: PVA TePla AG: Carl Markus Groß, buy
EQS Group EQS-DD: PVA TePla AG: Jalin Ketter, buy
EQS Group EQS-News: PVA TePla: Order intake up significantly in the third quarter, revenue and earnings impacted by project delays
EQS Group EQS-Adhoc: PVA TePla AG: Announcement of preliminary results for the third quarter of 2025 and ad-justment of the forecast for 2025 due to project delays caused by trade pol-icy-related uncertainties
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
