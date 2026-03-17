RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,59 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1080 Euro auf "Outperform" belassen. Der Dividendenvorschlag des Großküchenausrüsters sei eine positive Überraschung gewesen, schrieb Philippe Lorrain in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Mit einer Sonderdividende von vier Euro je Aktie sei nicht zu rechnen gewesen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:21 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Outperform
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.080,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
673,50 €
|Abst. Kursziel*:
60,36%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
665,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,41%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
818,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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