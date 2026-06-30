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Symbol RTLLF

Deutsche Bank AG

RATIONAL Hold

11:41 Uhr
RATIONAL Hold
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
649,00 EUR 6,50 EUR 1,01%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rational vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 773 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um "lediglich" 4 Prozent zugelegt haben, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebit) des Profiküchen-Ausrüsters sollte um 12 Prozent gestiegen sein./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Hold

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
773,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
644,50 €		 Abst. Kursziel*:
19,94%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
649,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,11%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
806,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

11:41 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
05.06.26 RATIONAL Sector Perform RBC Capital Markets
03.06.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
27.05.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
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