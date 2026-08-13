DAX 26.440 +0,5%ESt50 6.540 -0,1%MSCI World 5.029 -0,1%Top 10 Crypto 8,1000 -2,6%Nas 26.706 -0,4%Bitcoin 54.440 -0,9%Euro 1,1575 +0,4%Öl 87,91 +1,0%Gold 4.387 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 E.ON ENAG99 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- Rheinmetall erhält Großauftrag aus Dänemark -- Strategy, Pfizer, NVIDIA, Nu, Micron, Nebius, Apple, Reddit, Hertz, Unusual Machines, Volatus, SAP im Fokus
Top News
SAP-Aktie weit im Plus: Workday-Übernahmefantasie sorgt für Erholung bei Software-Titeln SAP-Aktie weit im Plus: Workday-Übernahmefantasie sorgt für Erholung bei Software-Titeln
So finden Sie die richtigen Informationen für Ihre Aktienauswahl So finden Sie die richtigen Informationen für Ihre Aktienauswahl
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
58,82 EUR -0,38 EUR -0,64 %
STU
finanzen.net zero
RWE jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 44,94 Mrd. EUR

KGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703712

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007037129

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RWNFF

AI Analyse

RBC Capital Markets

RWE Outperform

17:56 Uhr
RWE Outperform
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
58,82 EUR -0,38 EUR -0,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Alexander Wheeler hob am Freitag mit Blick auf die jüngsten Halbjahreszahlen und die Prognose des Energiekonzerns seine Schätzungen für 2026 und 2027 an. Er berücksichtigt außerdem die neuen Gas-Projekte in den USA./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Outperform

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
58,94 €		 Abst. Kursziel*:
11,98%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
58,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,21%
Analyst Name:
Alexander Wheeler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

17:56 RWE Outperform RBC Capital Markets
14:56 RWE Overweight Barclays Capital
13.08.26 RWE Kaufen DZ BANK
13.08.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
13.08.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Aktie im Blick RWE-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform RWE-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für RWE auf 66 Euro - 'Outperform'
dpa-afx E.ON-Aktie verliert deutlich - Enttäuschung über Regulierungsentwurf
finanzen.net RWE Aktie News: RWE verteidigt Stellung am Nachmittag
TraderFox Big Call Screening: Walt Disney, AXA, RWE, Thales
finanzen.net RWE-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: So performt der DAX am Freitagmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert am Freitagmittag
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag mit roter Tendenz
reNEWS RWE to strike more German offshore wind PPAs this year
reNEWS RWE wind profits surge in strong H1
reNEWS RWE commissions Papenhagen wind farm
reNEWS RWE completes Enoch Hill wind farm
reNEWS RWE to hand back US offshore wind leases
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: RWE Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
reNEWS RWE signs Google Oklahoma solar PPA
RSS Feed
RWE AG St. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.