RWE Aktie
Marktkap. 44,86 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
AI Analyse
RWE Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat RWE nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Neu seien weitere Einzelheiten des Energiekonzerns zu den Investitionsplänen sowie künftigen Wachstumsoptionen gewesen, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Outperform
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
55,30 €
|Abst. Kursziel*:
17,54%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
58,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,91%
|
Analyst Name:
Alexander Wheeler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|RWE Outperform
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|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
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