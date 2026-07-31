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Symbol RWNFF

UBS AG

RWE Buy

13:56 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analystin Wanda Serwinowska wies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Energieversorgerbranche auf die wichtigsten Erkenntnisse aus dem ersten Halbjahr hin. Inzwischen hätten rund 80 Prozent der Unternehmen des Sektors ihre Zahlen vorgelegt, von denen 8 ihre Ausblicke angehoben und 12 sie bestätigt hätten, schrieb sie. Gesenkte Jahresziele habe es nicht gegeben. RWE zählt sie wegen des Gewinnwachstums je Aktie und des diversifizierten Portfolios aus erneuerbaren Energien und flexibler Stromerzeugung (FlexGen) zu ihren "Top-Calls"./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,44 €		 Abst. Kursziel*:
16,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,35%
Analyst Name:
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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