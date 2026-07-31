RWE Aktie
Marktkap. 44,6 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analystin Wanda Serwinowska wies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Energieversorgerbranche auf die wichtigsten Erkenntnisse aus dem ersten Halbjahr hin. Inzwischen hätten rund 80 Prozent der Unternehmen des Sektors ihre Zahlen vorgelegt, von denen 8 ihre Ausblicke angehoben und 12 sie bestätigt hätten, schrieb sie. Gesenkte Jahresziele habe es nicht gegeben. RWE zählt sie wegen des Gewinnwachstums je Aktie und des diversifizierten Portfolios aus erneuerbaren Energien und flexibler Stromerzeugung (FlexGen) zu ihren "Top-Calls"./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,44 €
|Abst. Kursziel*:
16,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,35%
|
Analyst Name:
Wanda Serwinowska
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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