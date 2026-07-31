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RBC Capital Markets

EssilorLuxottica Outperform

15:06 Uhr
EssilorLuxottica Outperform
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EssilorLuxottica
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Das beständig im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsende Kerngeschäft des Brillenkonzerns sehe er weiterhin positiv, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Die kurzfristigen Aussichten für den Bereich KI-Smartglasses dürften sich hingegen durch die Markteinführung von Konkurrenzprodukten eintrüben./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
169,50 €		 Abst. Kursziel*:
35,69%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
170,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,17%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
243,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

31.07.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
29.07.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
29.07.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
28.07.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
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