RBC Capital Markets

EssilorLuxottica Outperform

15:06 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Das beständig im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsende Kerngeschäft des Brillenkonzerns sehe er weiterhin positiv, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Die kurzfristigen Aussichten für den Bereich KI-Smartglasses dürften sich hingegen durch die Markteinführung von Konkurrenzprodukten eintrüben./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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