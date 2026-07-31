EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 75,4 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Das beständig im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsende Kerngeschäft des Brillenkonzerns sehe er weiterhin positiv, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Die kurzfristigen Aussichten für den Bereich KI-Smartglasses dürften sich hingegen durch die Markteinführung von Konkurrenzprodukten eintrüben./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
169,50 €
|Abst. Kursziel*:
35,69%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
170,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,17%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
243,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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