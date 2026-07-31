DAX 26.001 +1,5%ESt50 6.427 +1,1%MSCI World 4.898 +1,0%Top 10 Crypto 8,2430 +1,5%Nas 25.900 +2,1%Bitcoin 55.394 +0,8%Euro 1,1504 -0,4%Öl 83,58 -7,3%Gold 4.034 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Microsoft 870747 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Verhandlungen mit Iran: DAX schließt erstmals über 26.000 Punkten -- Gold, TUI, Lufthansa, Commerzbank, Alibaba, Micron, DroneShield, Telekom, Ölaktien im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
AMD-Aktie vor den Zahlen: Weckt der Kursanstieg Split-Fantasien? AMD-Aktie vor den Zahlen: Weckt der Kursanstieg Split-Fantasien?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EssilorLuxottica Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
170,00 EUR +4,95 EUR +3,00 %
STU
169,85 EUR +3,50 EUR +2,10 %
HAML
finanzen.net zero
EssilorLuxottica jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 75,4 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863195

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121667

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESLOF

Deutsche Bank AG

EssilorLuxottica Hold

15:16 Uhr
EssilorLuxottica Hold
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
170,00 EUR 4,95 EUR 3,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 181 auf 174 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Erwartungen an den Brillen- und Luxusgüterkonzern wirkten immer noch zu optimistisch, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie nach Zahlen zum zweiten Quartal. Er verwies auf das schwächer als erwartete Umsatzwachstum und nur schleppende Geschäfte mit KI-Brillen./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Hold

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
174,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
169,50 €		 Abst. Kursziel*:
2,65%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
170,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,35%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
242,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

15:16 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
15:06 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
29.07.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
29.07.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

dpa-afx Interview Fielmann-Aktie steigt: Smartglasses-Erwartungen gedämpft Fielmann-Aktie steigt: Smartglasses-Erwartungen gedämpft
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für EssilorLuxottica - 'Market-Perform'
finanzen.net EssilorLuxottica-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
dpa-afx Fielmann-Aktie schwächer: Konzernchef sieht Potenzial für 100 neue Filialen
dpa-afx EssilorLuxottica-Aktie dennoch mit Verlusten: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr
dpa-afx ROUNDUP/Boom bei Smartbrillen: EssilorLuxottica wächst stark - Aktie gibt nach
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel 250 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Financial Times EssilorLuxottica heir seeks multibillion deal to buy out siblings
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
RSS Feed
EssilorLuxottica zu myNews hinzufügen