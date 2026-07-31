EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 75,4 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 181 auf 174 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Erwartungen an den Brillen- und Luxusgüterkonzern wirkten immer noch zu optimistisch, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie nach Zahlen zum zweiten Quartal. Er verwies auf das schwächer als erwartete Umsatzwachstum und nur schleppende Geschäfte mit KI-Brillen./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Hold
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
174,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
169,50 €
|Abst. Kursziel*:
2,65%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
170,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,35%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
242,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|15:16
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|15:06
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:16
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|15:06
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:06
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|28.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|15:16
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research