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ISIN IE000S9YS762

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Symbol LIN

UBS AG

Linde Buy

16:36 Uhr
Linde Buy
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
417,00 EUR 2,00 EUR 0,48%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Linde von 622 auf 612 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus liege bei dem Gaskonzern jetzt auf Margenverbesserungen, schrieb Joshua Spector in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schenkt dem Management sein Vertrauen, dass es abliefert./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 20:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 20:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Buy

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 612,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 482,13		 Abst. Kursziel*:
26,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 480,07		 Abst. Kursziel aktuell:
27,48%
Analyst Name:
Joshua Spector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 563,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

16:36 Linde Buy UBS AG
10:41 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Linde Outperform Bernstein Research
16.06.26 Linde Buy UBS AG
07.05.26 Linde Outperform Bernstein Research
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