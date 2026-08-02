UBS AG

Linde Buy

16:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Linde von 622 auf 612 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus liege bei dem Gaskonzern jetzt auf Margenverbesserungen, schrieb Joshua Spector in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schenkt dem Management sein Vertrauen, dass es abliefert./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 20:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 20:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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