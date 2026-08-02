Linde Aktie
Marktkap. 192 Mrd. EURKGV 29,19 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Linde von 622 auf 612 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus liege bei dem Gaskonzern jetzt auf Margenverbesserungen, schrieb Joshua Spector in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schenkt dem Management sein Vertrauen, dass es abliefert./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 20:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 20:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Buy
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 612,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 482,13
|Abst. Kursziel*:
26,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 480,07
|Abst. Kursziel aktuell:
27,48%
|
Analyst Name:
Joshua Spector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 563,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
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