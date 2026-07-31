Visa Aktie
Marktkap. 594,15 Mrd. EURKGV 33,81 Div. Rendite 0,69%
WKN A0NC7B
ISIN US92826C8394
Symbol V
Visa Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Visa von 400 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kreditkartenanbieter habe ein gutes drittes Quartal hinter sich und daraufhin die Prognose leicht erhöht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Studie. Letzteres zeige, dass das Unternehmen positiv gestimmt sei fu?r das Schlussquartal. Der Trend zur bargeldlosen Zahlung als wichtigster Treiber des Geschäftsmodells sei intakt./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 09:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Visa Kaufen
|Unternehmen:
Visa Inc.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
$ 420,00
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 366,13
|Abst. Kursziel*:
14,71%
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 372,50
|Abst. Kursziel aktuell:
12,75%
|
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 424,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Visa Inc.
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|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|14:21
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|14:21
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|01.11.12
|Visa sell
|UBS AG
|12.09.12
|Visa sell
|UBS AG
|26.07.12
|Visa sell
|UBS AG
|09.07.12
|Visa sell
|UBS AG
|10.12.08
|Visa underperform
|Cowen and Company, LLC
|18.05.18
|Visa Neutral
|UBS AG
|15.04.16
|Visa Neutral
|Compass Point
|24.07.15
|Visa Hold
|Topeka Capital Markets
|24.07.15
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital
|30.01.15
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital