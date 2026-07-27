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Symbol SEMHF

Deutsche Bank AG

Siemens Healthineers Hold

15:21 Uhr
Siemens Healthineers Hold
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
39,00 EUR 1,97 EUR 5,32%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Durchwachsene Ergebnisse hätten zur Senkung der Umsatzprognose geführt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Jahresziel für den Gewinn je Aktie sei dank eines Einmaleffekts aber gestiegen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Hold

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
39,03 €		 Abst. Kursziel*:
-2,64%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
39,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,56%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15:21 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
13:51 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
31.07.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
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