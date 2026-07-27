Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 41,25 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Durchwachsene Ergebnisse hätten zur Senkung der Umsatzprognose geführt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Jahresziel für den Gewinn je Aktie sei dank eines Einmaleffekts aber gestiegen./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Hold
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
39,03 €
|Abst. Kursziel*:
-2,64%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
39,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,56%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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