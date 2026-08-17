Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 44 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
AI Analyse
Siemens Healthineers Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem gemischten Quartal des Herstellers von Medizintechnik verbleibe er an der Seitenlinie, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Segment Großbildgebung sei die Hauptursache der Enttäuschung unter Investoren gewesen. Gleichzeitig habe das Management mit der Bekanntgabe des für 2027 erwarteten Gewinnwachstums eine kluge Entscheidung getroffen angesichts zu optimistischer Erwartungen am Markt./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Hold
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
38,84 €
|Abst. Kursziel*:
0,41%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
39,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,51%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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