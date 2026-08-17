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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Siemens Healthineers Hold

09:01 Uhr
Siemens Healthineers Hold
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem gemischten Quartal des Herstellers von Medizintechnik verbleibe er an der Seitenlinie, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Segment Großbildgebung sei die Hauptursache der Enttäuschung unter Investoren gewesen. Gleichzeitig habe das Management mit der Bekanntgabe des für 2027 erwarteten Gewinnwachstums eine kluge Entscheidung getroffen angesichts zu optimistischer Erwartungen am Markt./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Hold

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
38,84 €		 Abst. Kursziel*:
0,41%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
39,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,51%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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03.08.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
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