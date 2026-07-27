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UBS AG

Siemens Healthineers Neutral

13:51 Uhr
Siemens Healthineers Neutral
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
39,06 EUR 2,03 EUR 5,48%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das organische Wachstum in der Sparte Bildgebung sei mit 2,3 Prozent hinter der Konsensschätzung von 5,4 Prozent zurückgeblieben, schrieb Graham Doyle in einer am Montag vorliegenden Studie. Alles in allem sei das Zahlenwerk des Herstellers von Medizintechnik "unschön"./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Neutral

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
38,34 €		 Abst. Kursziel*:
-0,89%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
39,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,71%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

13:51 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
31.07.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
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