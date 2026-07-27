Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 42,01 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Alles in allem hat Analystin Natalia Webster laut einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung eine leicht negative Kursreaktion erwartet. Sie verwies auf die starke Kursentwicklung in der Woche vor dem Quartalsbericht und auf die durchwachsene Prognoseänderung des Medizintechnikkonzerns. Die bestätigte Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie und das starke Auftrags/Umsatz-Verhältnis seien durch die schwächere Entwicklung im Bereich Diagnostik samt deshalb gesenkter Konzernumsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 relativiert worden, schrieb sie./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
37,04 €
|Abst. Kursziel*:
21,49%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
37,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,36%
|
Analyst Name:
Natalia Webster
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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