ING Group Aktie
Marktkap. 82,82 Mrd. EURKGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
AI Analyse
ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 33 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Anke Reingen attestierte der niederländischen Bank in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gemischte Margentrends. Der Fokus verlagere sich nun auf den Kapitalmarkttag, der Mitte des Jahres geplant werde./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
28,67 €
|Abst. Kursziel*:
18,61%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
28,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,12%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,34 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|UBS AG
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|21:41
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Jefferies & Company Inc.
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