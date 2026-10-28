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ING Group Aktie

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ING Group Sector Perform

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ING Group Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
ING Group
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 33 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Anke Reingen attestierte der niederländischen Bank in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gemischte Margentrends. Der Fokus verlagere sich nun auf den Kapitalmarkttag, der Mitte des Jahres geplant werde./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Sector Perform

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
28,67 €		 Abst. Kursziel*:
18,61%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
28,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,12%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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