ING Group Aktie
Marktkap. 82,04 Mrd. EURKGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
AI Analyse
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Operativ habe das dritte Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Johan Ekblom am Donnerstagabend. Der aktuelle Businessplan der Niederländer nähere sich seinem Ende. Mit den neuen Ziele bis 2030 dürften die Renditeambitionen steigen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Buy
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,58 €
|Abst. Kursziel*:
32,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,36%
|
Analyst Name:
Johan Ekblom
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,34 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|11:46
|ING Group Buy
|UBS AG
|11:01
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|11:46
|ING Group Buy
|UBS AG
|11:01
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|11:46
|ING Group Buy
|UBS AG
|11:01
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.