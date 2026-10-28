ING Group Aktie
Marktkap. 82,82 Mrd. EURKGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
AI Analyse
ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING nach Zahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die wichtigsten Kennziffern hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. Positiv hob die Analystin das proaktivere Kapitalmanagement hervor, ??das höhere Kapitalausschüttungen ermögliche, sowie verstärkte Maßnahmen im Großkundengeschäft. Nähere Details hierzu dürfte es während des Kapitalmarkttags im kommenden Jahr geben./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
28,39 €
|Abst. Kursziel*:
16,26%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
28,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,27%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|15.10.26
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|UBS AG
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
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|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|13:51
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|ING Group Sector Perform
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|08.10.26
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|18.09.26
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|Jefferies & Company Inc.