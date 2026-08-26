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MTU Aero Engines Aktie

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333,90 EUR +2,00 EUR +0,60 %
STU
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Marktkap. 17,89 Mrd. EUR

KGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
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Symbol MTUAF

AI Analyse

DZ BANK

MTU Aero Engines Kaufen

18:16 Uhr
MTU Aero Engines Kaufen
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
333,90 EUR 2,00 EUR 0,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 445 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe im dritten Quartal ein gutes Umsatzwachstum erzielt, wenn auch kombiniert mit einem produkt- und umsatzmixbedingten Margenrückgang, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine erneute Anhebung der Free-Cashflow-Zielsetzung sei ein wichtiges Signal, denn in den vergangenen Jahren sei dies häufig ein Schwachpunkt gewesen. Der in den Papieren eingepreiste Abschlag sei zu hoch./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Kaufen

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
322,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
333,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
405,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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18:16 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
13:56 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
13:16 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
11:31 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10:21 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
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