MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 17,89 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
AI Analyse
MTU Aero Engines Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 445 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe im dritten Quartal ein gutes Umsatzwachstum erzielt, wenn auch kombiniert mit einem produkt- und umsatzmixbedingten Margenrückgang, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine erneute Anhebung der Free-Cashflow-Zielsetzung sei ein wichtiges Signal, denn in den vergangenen Jahren sei dies häufig ein Schwachpunkt gewesen. Der in den Papieren eingepreiste Abschlag sei zu hoch./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Kaufen
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
322,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
333,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
405,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|18:16
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|13:56
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:31
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:16
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|13:56
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:31
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:16
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|13:56
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|11:31
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13:16
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.