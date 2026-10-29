UBS AG

STMicroelectronics Buy

11:26 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Die durchwachsenen Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns änderten nichts an seiner Anlageempfehlung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstag. Seine Prognosen lägen 25 bis 30 Prozent über den vorherigen Konsensprognosen. Vor allem für die Bruttomargen sieht der Experte Potenzial./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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