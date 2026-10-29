STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 39,6 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
AI Analyse
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Die durchwachsenen Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns änderten nichts an seiner Anlageempfehlung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstag. Seine Prognosen lägen 25 bis 30 Prozent über den vorherigen Konsensprognosen. Vor allem für die Bruttomargen sieht der Experte Potenzial./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,60 €
|Abst. Kursziel*:
87,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
87,73%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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