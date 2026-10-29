AstraZeneca Aktie
Marktkap. 242,51 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AI Analyse
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 15200 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Colin White attestierte den Briten am Freitag ein solides drittes Quartal. Der unerwartet hohe operative Gewinn sei vor allem Kostenverschiebungen zu verdanken./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
152,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
165,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Colin White
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
157,78 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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