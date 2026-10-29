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AstraZeneca Aktie

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Marktkap. 242,51 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
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AI Analyse

UBS AG

AstraZeneca Buy

13:21 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
165,65 EUR 9,65 EUR 6,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 15200 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Colin White attestierte den Briten am Freitag ein solides drittes Quartal. Der unerwartet hohe operative Gewinn sei vor allem Kostenverschiebungen zu verdanken./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
152,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
165,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Colin White 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
157,78 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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