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Symbol HENOF

AI Analyse

UBS AG

Henkel vz Neutral

13:11 Uhr
Henkel vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel von 71 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des überraschend starken organischen Umsatzwachstums im dritten Quartal habe der Konsumgüterkonzern vorläufige Zahlen vorgelegt, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Die eingeengte Jahreszielspanne für die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) liege nahe am Konsens./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Neutral

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
80,24 €		 Abst. Kursziel*:
-4,04%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
80,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,23%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

13:11 Henkel vz. Neutral UBS AG
29.10.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
13.10.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
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