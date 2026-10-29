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Symbol AIQUF

AI Analyse

UBS AG

Air Liquide Buy

11:56 Uhr
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide von 200 auf 204 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Joshua Spector erhöhte am Donnerstag seine Schätzungen für den Industriegase-Hersteller angesichts eines starken zweiten Halbjahres der Franzosen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 23:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
204,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
179,90 €		 Abst. Kursziel*:
13,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
180,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,26%
Analyst Name:
Joshua Spector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
194,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

11:56 Air Liquide Buy UBS AG
10:46 Air Liquide Outperform Bernstein Research
10:46 Air Liquide Kaufen DZ BANK
09:26 Air Liquide Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:41 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
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