UBS AG

Air Liquide Buy

11:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide von 200 auf 204 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Joshua Spector erhöhte am Donnerstag seine Schätzungen für den Industriegase-Hersteller angesichts eines starken zweiten Halbjahres der Franzosen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 23:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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