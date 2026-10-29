Air Liquide Aktie
Marktkap. 112,9 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
AI Analyse
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide von 200 auf 204 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Joshua Spector erhöhte am Donnerstag seine Schätzungen für den Industriegase-Hersteller angesichts eines starken zweiten Halbjahres der Franzosen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 23:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
204,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
179,90 €
|Abst. Kursziel*:
13,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
180,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,26%
|
Analyst Name:
Joshua Spector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
194,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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