Intel Aktie
Marktkap. 435,13 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 855681
ISIN US4581401001
Symbol INTC
AI Analyse
Intel Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intel von 100 auf 75 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Ausblick auf das vierte Quartal sei überraschend schwach, schrieb Tom O'Malley am Freitag in der Nachbetrachtung des Berichts über das dritte Quartal. Das Umfeld im PC-Bereich habe sich in den vergangenen Wochen massiv verschlechtert. Gleichzeitig werde die starke Nachfrage im Bereich KI-Rechenzentren von Engpässen bei Substraten gebremst. O'Malley bleibt an der Seitenlinie, die Anlagestory müsse sich wieder beweisen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intel Equal Weight
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 75,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 92,07
|Abst. Kursziel*:
-18,54%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 65,63
|Abst. Kursziel aktuell:
14,28%
|
Analyst Name:
Tom O'Malley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 87,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intel Corp.
|14:46
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:41
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:46
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:41
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|01.08.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|29.04.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|15.02.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|27.01.22
|Intel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|14:46
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:41
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research