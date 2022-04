Aktie in diesem Artikel Intel Corp. 41,91 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 70 auf 60 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Während Umsatz und Ergebnis (EPS) des Chipherstellers im ersten Quartal etwas über seinen Schätzungen und der Unternehmensplanung lägen, blieben die diesbezüglichen Ziele für das laufende Quartal dahinter zurück, schrieb Analyst Randy Abrams in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit seinem Plan für eine Erholung bleibe Intel aber aggressiv./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 10:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.