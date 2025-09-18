Intel Aktie
Marktkap. 98,64 Mrd. EURDiv. Rendite 1,85%
WKN 855681
ISIN US4581401001
Symbol INTC
Intel Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intel nach dem Einstieg von Nvidia von 25 auf 35 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Timothy Arcuri sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem typischen Investment eines Kunden bei einem Zulieferer. In diesem Fall sei Nvidia an der Fertigungs-Roadmap von Intel interessiert. Insbesondere aber sei die Beteiligung an Intel im Hinblick auf die Aktivitäten von Nvidia rund um Künstliche Intelligenz von Bedeutung./la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intel Neutral
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 35,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 30,57
|Abst. Kursziel*:
14,49%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 30,53
|Abst. Kursziel aktuell:
14,64%
|
Analyst Name:
Timothy Arcuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 24,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intel Corp.
|08:01
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|01.08.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|29.04.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|15.02.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|27.01.22
|Intel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|15.04.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|31.01.25
|Intel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research