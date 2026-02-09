UniCredit Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Kennziffern des Geldhauses seien klar besser als erwartet ausgefallen, schrieb Giovanni Razzoli in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2026 liege im Rahmen der Prognosen./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: UniCredit Hold
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
78,74 €
|Abst. Kursziel*:
-18,72%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
78,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,44%
|
Analyst Name:
Giovanni Razzoli
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,12 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|08:31
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
