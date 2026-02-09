DAX 25.020 +0,0%ESt50 6.069 +0,2%MSCI World 4.577 +0,1%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.677 -2,1%Euro 1,1907 -0,1%Öl 69,22 +0,1%Gold 5.047 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TUI TUAG50 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple wohl vor Produktflut in 2026 -- SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Spotify-Aktie legt zweistellig zu: Quartalsergebnis deutlich verbessert Spotify-Aktie legt zweistellig zu: Quartalsergebnis deutlich verbessert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UniCredit Aktie

Kaufen
Verkaufen
UniCredit Aktien-Sparplan
78,47 EUR -0,64 EUR -0,81 %
STU
71,44 CHF -0,44 CHF -0,62 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 115,17 Mrd. EUR

KGV 10,29
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DJV6

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0005239360

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNCFF

Deutsche Bank AG

UniCredit Hold

13:06 Uhr
UniCredit Hold
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
78,47 EUR -0,64 EUR -0,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Kennziffern des Geldhauses seien klar besser als erwartet ausgefallen, schrieb Giovanni Razzoli in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2026 liege im Rahmen der Prognosen./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Hold

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
78,74 €		 Abst. Kursziel*:
-18,72%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
78,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,44%
Analyst Name:
Giovanni Razzoli 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UniCredit S.p.A.

08:31 UniCredit Overweight Barclays Capital
09.02.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
09.02.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
09.02.26 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

dpa-afx Ausschüttungspläne Commerzbank-Aktie springt hoch: UniCredit treibt Bankenerholung an Commerzbank-Aktie springt hoch: UniCredit treibt Bankenerholung an
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen
dpa-afx UniCredit-Aktie fester: Gewinn soll bis 2028 weiter steigen
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus
TraderFox Stocks in Action: Scout 24, Unicredit, Grenke, Renk Group und Aurubis.
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Montagmittag Gewinne
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne
RSS Feed
UniCredit S.p.A. zu myNews hinzufügen