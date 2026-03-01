Webinar mit Michael Hinterleitner: Algo-Mix als heiliger Gral - Mehrere Strategien statt einer perfekten

Marktausblick vom Profi

Schluss mit der Suche nach dem einen Setup! Am 19. März ab 18 Uhr zeigt dir Michael Hinterleitner, wie du durch einen Algo-Mix Erträge maximierst & Drawdowns minimierst. So handelst du mit System und ohne Zufall!

Jagst du noch immer dem einen "perfekten" Setup hinterher? Die nackte Realität an der Börse ist ernüchternd: 80 % aller Trader verlieren langfristig Geld. Oft liegt es nicht am mangelnden Wissen, sondern an der Abhängigkeit von einer einzigen Strategie, die in einer neuen Marktumgebung versagt. Im Webinar für Trader, die an ihrem System arbeiten wollen, erfährst du, wie du durch die clevere Kombination robuster Ansätze ein absolut mächtiges Handelssystem aufbaust.

Die zentrale Message im Webinar: Es gibt nicht die eine Strategie, die dauerhaft alles schlägt. Stattdessen existieren zahlreiche Ansätze mit positiver Gewinnerwartung - jeder mit eigenen Stärken und Schwächen. Der erfahrene Trader Michael Hinterleitner erklärt, warum erst die clevere Kombination mehrerer Strategien zu stabileren Ergebnissen führen kann.

Schritt für Schritt wird gezeigt, wie ein solcher Strategie-Mix aufgebaut werden kann. Du erhältst im Webinar am 19. März ab 18 Uhr einen Einblick in konkrete Regelwerke, deren historische Performance sowie die Logik hinter der Kombination verschiedener Ansätze. Das Ziel: weniger Abhängigkeit von einzelnen Marktphasen, geringere Drawdowns und ein Trading-Ansatz, der auf statistischer Robustheit statt auf Hoffnung basiert.

Dein Experte im Webinar

Michael Hinterleitner lebt seit 26 Jahren vom Trading und teilt gerne seine Erfahrungen und Vorgehensweisen. Jahrelang galt er als Spezialist für stressfreies Trading für Berufstätige, also für Analyse und Orderaufgabe außerhalb der Handelszeiten. Mittlerweile geht er den finalen Schritt und packt verschiedene erfolgreiche Strategien in ein automatisiertes Portfolio.