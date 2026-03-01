DAX23.584 -0,2%Est505.764 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 -1,9%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.463 -0,6%Euro1,1546 -0,1%Öl97,64 +4,3%Gold5.179 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise steigen wieder: DAX schwächer -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt? Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt?
Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für RWE-Aktie Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für RWE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Marktausblick vom Profi

Webinar mit Michael Hinterleitner: Algo-Mix als heiliger Gral - Mehrere Strategien statt einer perfekten

12.03.26 08:37 Uhr
Webinar mit Michael Hinterleitner: Algo-Mix als heiliger Gral - Mehrere Strategien statt einer perfekten | finanzen.net

Schluss mit der Suche nach dem einen Setup! Am 19. März ab 18 Uhr zeigt dir Michael Hinterleitner, wie du durch einen Algo-Mix Erträge maximierst & Drawdowns minimierst. So handelst du mit System und ohne Zufall!

Jagst du noch immer dem einen "perfekten" Setup hinterher? Die nackte Realität an der Börse ist ernüchternd: 80 % aller Trader verlieren langfristig Geld. Oft liegt es nicht am mangelnden Wissen, sondern an der Abhängigkeit von einer einzigen Strategie, die in einer neuen Marktumgebung versagt. Im Webinar für Trader, die an ihrem System arbeiten wollen, erfährst du, wie du durch die clevere Kombination robuster Ansätze ein absolut mächtiges Handelssystem aufbaust.


» Melde dich jetzt an und hebe dein Trading auf ein neues Level!


Die zentrale Message im Webinar: Es gibt nicht die eine Strategie, die dauerhaft alles schlägt. Stattdessen existieren zahlreiche Ansätze mit positiver Gewinnerwartung - jeder mit eigenen Stärken und Schwächen. Der erfahrene Trader Michael Hinterleitner erklärt, warum erst die clevere Kombination mehrerer Strategien zu stabileren Ergebnissen führen kann.


» Hier Plätze sichern und erfahren, wie du System in dein Trading bringst!

Schritt für Schritt wird gezeigt, wie ein solcher Strategie-Mix aufgebaut werden kann. Du erhältst im Webinar am 19. März ab 18 Uhr einen Einblick in konkrete Regelwerke, deren historische Performance sowie die Logik hinter der Kombination verschiedener Ansätze. Das Ziel: weniger Abhängigkeit von einzelnen Marktphasen, geringere Drawdowns und ein Trading-Ansatz, der auf statistischer Robustheit statt auf Hoffnung basiert.


Diese Veranstaltung wird präsentiert von WH Selfinvest


Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
Möchtest du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Dein Experte im Webinar

Ihr Experte im Online-Seminar Michael Hinterleitner lebt seit 26 Jahren vom Trading und teilt gerne seine Erfahrungen und Vorgehensweisen. Jahrelang galt er als Spezialist für stressfreies Trading für Berufstätige, also für Analyse und Orderaufgabe außerhalb der Handelszeiten. Mittlerweile geht er den finalen Schritt und packt verschiedene erfolgreiche Strategien in ein automatisiertes Portfolio.

Bildquellen: Krisana Antharith/ shutterstock.com