UniCredit Aktie
Marktkap. 98,2 Mrd. EURKGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unicredit auf "Hold" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Quartalszahlen der Bank seien besser als erwartet ausgefallen, enthielten aber weder größere Überraschungen noch höhere Jahresziele, schrieb Giovanni Razzoli in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den jüngst veröffentlichte Zwischenbericht./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Quka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Hold
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
62,05 €
|Abst. Kursziel*:
3,14%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
62,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,53%
|
Analyst Name:
Giovanni Razzoli
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|12:51
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|12:46
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|12:46
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:46
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:51
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG