Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
UniCredit Aktie

Marktkap. 99,18 Mrd. EUR

KGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
Deutsche Bank AG

UniCredit Hold

14:01 Uhr
UniCredit Hold
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
63,11 EUR -0,33 EUR -0,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Giovanni Razzoli verglich den aggressiven Kurs der Großbank in einem Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht mit dem griechischen Sagenhelden Ikarus. Es stelle sich die Frage nach der Beständigkeit der Entwicklung, was entsprechende Bewertungsrisiken berge, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit Hold

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
63,17 €		 Abst. Kursziel*:
1,31%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
63,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,41%
Analyst Name:
Giovanni Razzoli 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UniCredit S.p.A.

14:01 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
28.10.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.10.25 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
23.10.25 UniCredit Overweight Barclays Capital
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

dpa-afx Beteiligung UniCredit-Aktie im Minus: Knapp 30 Prozent an griechischer Alpha Bank gesichert UniCredit-Aktie im Minus: Knapp 30 Prozent an griechischer Alpha Bank gesichert
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten
finanzen.net UniCredit Aktie News: UniCredit am Mittwochvormittag leichter
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
finanzen.net UniCredit Aktie News: UniCredit am Mittag in Grün
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 letztendlich fester
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 nachmittags mit grünem Vorzeichen
