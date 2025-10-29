UniCredit Aktie
Marktkap. 99,18 Mrd. EURKGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Giovanni Razzoli verglich den aggressiven Kurs der Großbank in einem Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht mit dem griechischen Sagenhelden Ikarus. Es stelle sich die Frage nach der Beständigkeit der Entwicklung, was entsprechende Bewertungsrisiken berge, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Hold
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
63,17 €
|Abst. Kursziel*:
1,31%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
63,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,41%
|
Analyst Name:
Giovanni Razzoli
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|14:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|14:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG