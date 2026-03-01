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Hot Stocks heute: DAX vor Richtungsentscheidung: Hexensabbat, Commerzbank & KI-Trends im Fokus

18.03.26 14:35 Uhr
Hot Stocks heute: DAX vor Richtungsentscheidung: Hexensabbat, Commerzbank & KI-Trends im Fokus | finanzen.net

Die Märkte stabilisieren sich, doch mit dem bevorstehenden Hexensabbat rückt ein wichtiger Wendepunkt näher.

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Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Bildquellen: finanzen.net

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