Hot Stocks heute: DAX vor Richtungsentscheidung: Hexensabbat, Commerzbank & KI-Trends im Fokus

Podcast

Die Märkte stabilisieren sich, doch mit dem bevorstehenden Hexensabbat rückt ein wichtiger Wendepunkt näher.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Commerzbank, den Trade der Woche, Käufe und Verkäufe im Bulle & Bär Depot und KI kommt auch nicht zu kurz. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.