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Im Aufwind

Siemens Energy-Aktie setzt Gewinnserie fort: Starke Kursentwicklung dank Rekordaufträgen und KI-Boom

18.03.26 12:13 Uhr
Siemens Energy-Aktie im Höhenflug: Rekordaufträge und KI-Boom treiben Kurs weiter an | finanzen.net

Siemens Energy-Aktien zeigen sich am Mittwoch erneut im positiven Terrain. Grundlegende Geschäftszahlen sprechen für die robuste Verfassung des Münchner Energietechnikkonzerns.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
154,95 EUR 5,05 EUR 3,37%
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• Siemens Energy-Aktie setzt Gewinnserie fort
• KI treibt Nachfrage nach Energielösungen
• Finanzexperten bewerten Anteilsschein positiv

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Die Siemens Energy-Aktie gehört am Mittwoch einmal mehr zu den starken Werten im deutschen Leitindex DAX und setzt ihre Gewinnserie damit fort. So geht es via XETRA zeitweise 4,97 Prozent auf 157,30 Euro nach oben. Erst Ende Februar hatte der Anteilsschein bei 171,65 Euro ein Rekordhoch markiert. In den letzten zwölf Monaten ging es gar 158,5 Prozent aufwärts.

Künstliche Intelligenz treibt Nachfrage nach Energielösungen

Frische Unternehmensnachrichten liegen am Mittwoch nicht vor. Jedoch basiert die fundamentale Stärke des Unternehmens wesentlich auf der außerordentlich hohen Nachfrage in den Geschäftsfeldern Gas Services und Grid Technologies. Der globale Ausbau von Rechenzentren für KI-Anwendungen erweist sich dabei als entscheidender Wachstumstreiber, da diese Infrastrukturen gewaltige Strommengen erfordern. Diese Entwicklung spiegelt sich eindrucksvoll im Auftragsbestand wider, der jüngst einen historischen Höchststand von 146 Milliarden Euro erreichte. Im Gasturbinen-Segment verzeichnet das Unternehmen eine Auslastung, die in Teilen bis zum Ende des laufenden Jahrzehnts gesichert ist.

Windkrafttochter auf Sanierungskurs

Ein wesentlicher Vertrauensanker für Investoren bildet die fortschreitende Stabilisierung bei der Windkraftsparte Siemens Gamesa. Die Unternehmensführung hält unbeirrt am Ziel fest, bis zum Geschäftsjahr 2026 die Profitabilität zu erreichen. Im ersten Quartal gelang bereits eine deutliche Reduzierung der operativen Verluste. Parallel dazu investiert der Konzern strategisch in den US-amerikanischen Markt: Eine Milliarde US-Dollar fließt in den Ausbau der Produktionskapazitäten, um die Energiewende in den Vereinigten Staaten unmittelbar vor Ort zu begleiten.

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Positive Einschätzungen von Finanzexperten

Auch bei Analysten kommt die Siemens Energy-Aktie gut weg. So gibt es 24 von FactSet befragte Analysten, die Kursziele für das Papier abgeben. Diese rangieren von lediglich 89 Euro bis 220 Euro. Das mittlere Kursziel liegt derweil bei 172,379 Euro und damit knapp 15 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs von 149,85 Euro.

Bei Empfehlungen von FactSet-Analysten vereint die Siemens Energy-Aktie 16x "Buy" und 2x "Overweight" auf sich, was ein deutlich positives Sentiment widerspiegelt. Daneben gibt es noch sechs Halteempfehlungen und lediglich eine Verkaufsempfehlung.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

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Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
03.03.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.02.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.02.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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19.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
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16.02.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.02.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

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