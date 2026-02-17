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DZ BANK

Siemens Energy Halten

17:41 Uhr
Siemens Energy Halten
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Siemens Energy von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 74 auf 128 Euro angehoben. Die Windkrafttochter Gamesa kehre nach Turbinen-Problemen langsam mit geringer Kundenanzahl in den Markt zuru?ck - und dies annahmegemäß erfolgreich, schrieb Alexander Hauenstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Hochstufung begründete er außerdem mit dem anhaltenden Schwung bei Gasturbinen sowie der Rolle des Energietechnikkonzerns im Netzausbau./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Halten

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating vorher:
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145,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alexander Hauenstein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
154,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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19.02.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
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