Siemens Energy Aktie
Marktkap. 130,1 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Siemens Energy von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 74 auf 128 Euro angehoben. Die Windkrafttochter Gamesa kehre nach Turbinen-Problemen langsam mit geringer Kundenanzahl in den Markt zuru?ck - und dies annahmegemäß erfolgreich, schrieb Alexander Hauenstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Hochstufung begründete er außerdem mit dem anhaltenden Schwung bei Gasturbinen sowie der Rolle des Energietechnikkonzerns im Netzausbau./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Halten
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
145,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
145,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alexander Hauenstein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
154,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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