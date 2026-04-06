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Marktkap. 152,61 Mrd. EUR

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Symbol SMEGF

Deutsche Bank AG

Siemens Energy Buy

12:26 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 180 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz eines verfehlten operativen Quartalsergebnisses habe der Energietechnikkonzern sämtliche seiner Jahresschätzungen angehoben, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Eckdaten. Dies lasse eine noch stärkere Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte erwarten als ohnehin gedacht./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
195,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
181,43 €		 Abst. Kursziel*:
7,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
187,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,97%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
168,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
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