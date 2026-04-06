Siemens Energy Aktie
Marktkap. 152,61 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 180 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz eines verfehlten operativen Quartalsergebnisses habe der Energietechnikkonzern sämtliche seiner Jahresschätzungen angehoben, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Eckdaten. Dies lasse eine noch stärkere Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte erwarten als ohnehin gedacht./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
195,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
181,43 €
|Abst. Kursziel*:
7,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
187,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,97%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
168,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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