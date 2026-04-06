Deutsche Bank AG

Siemens Energy Buy

12:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 180 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz eines verfehlten operativen Quartalsergebnisses habe der Energietechnikkonzern sämtliche seiner Jahresschätzungen angehoben, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Eckdaten. Dies lasse eine noch stärkere Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte erwarten als ohnehin gedacht./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG