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Symbol GLAXF

Deutsche Bank AG

GSK Hold

13:16 Uhr
GSK Hold
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis ging in seinem am Montag vorliegenden Kommentar auf Gespräche mit den Forschungsleitern der Bereiche Onkologie sowie Atemwegserkrankungen, entzündliche Erkrankungen und Immunologie (RI&I) ein./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: GSK Hold

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
19,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
22,18 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,42 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:16 GSK Hold Deutsche Bank AG
04.06.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
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29.05.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
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