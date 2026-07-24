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Vossloh Aktie

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58,90 EUR +0,15 EUR +0,26 %
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Marktkap. 1,14 Mrd. EUR

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Symbol VOSSF

Deutsche Bank AG

Vossloh Buy

13:56 Uhr
Vossloh Buy
Aktie in diesem Artikel
Vossloh AG
58,90 EUR 0,15 EUR 0,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vossloh nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Es habe nach den gesenkten Prognosen für 2026 keine Überraschungen seitens des Bahntechnik-Unternehmens mehr gegeben, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Zusammenfassung: Vossloh Buy

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,85 €		 Abst. Kursziel*:
47,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,71%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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