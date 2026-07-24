Vossloh Aktie
Marktkap. 1,14 Mrd. EURKGV 23,54 Div. Rendite 1,51%
WKN 766710
ISIN DE0007667107
Symbol VOSSF
Vossloh Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vossloh nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Es habe nach den gesenkten Prognosen für 2026 keine Überraschungen seitens des Bahntechnik-Unternehmens mehr gegeben, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft
Zusammenfassung: Vossloh Buy
|Unternehmen:
Vossloh AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
87,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,85 €
|Abst. Kursziel*:
47,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
58,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,71%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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