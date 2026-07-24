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Symbol EJTTF

UBS AG

easyJet Neutral

12:56 Uhr
easyJet Neutral
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
7,30 EUR 0,04 EUR 0,50%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 610 auf 635 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Bewertungsmultiplikatoren erhöht, um dem Potenzial Rechnung zu tragen, dass sich die Ertragslage des Billigfliegers bei einer Veränderung des aktuellen Umfelds schneller erholen könnte als bislang von ihm erwartet, schrieb Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristig dürfte der Aktienkurs aber eher vom Übernahme-Wettkampf um die Briten abhängen als von Finanzprognosen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Neutral

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
6,35 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
7,33 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,81 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

12:56 easyJet Neutral UBS AG
24.07.26 easyJet Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
23.07.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
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