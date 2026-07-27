GSK Aktie
Marktkap. 89,9 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für GSK nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2825 Pence belassen. Der britische Pharmakonzern habe die Markterwartung mit Blick auf den bereinigten Gewinn je Aktie übertroffen, hob Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie hervor. Kluge langfristige Maßnahmen im Bereich Forschung und Entwicklung hätten die auch insgesamt soliden Resultate untermauert./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Outperform
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
28,25 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
20,77 £
|Abst. Kursziel*:
36,01%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,88 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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