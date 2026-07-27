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Symbol AMZN

UBS AG

Amazon Buy

18:06 Uhr
Amazon Buy
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon vor Quartalszahlen des Online-Händlers von 333 auf 305 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Stephen Ju begründete das neue Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit höheren Investitionsschätzungen für 2027 und die Folgejahre angesichts steigender Komponentenpreise und einer wachsenden Nachfrage./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 230,66		 Abst. Kursziel*:
32,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 231,93		 Abst. Kursziel aktuell:
31,51%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 322,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

18:06 Amazon Buy UBS AG
21.07.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.06.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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