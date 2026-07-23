Unilever Aktie
Marktkap. 115,24 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Der Lebensmittelkonzern habe über ein starkes Mengenwachstum im zweiten Quartal berichtet, aber die Jahresprognose nur geringfügig angehoben, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Starke Kursgewinne an diesem Morgen könnten sich zudem womöglich abschwächen, da für das zweite Halbjahr voraussichtlich nur geringe Gewinnsteigerungen zu erwarten seien, ergänzte er./ck/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Hold
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
51,50 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
49,89 £
|Abst. Kursziel*:
3,23%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,29 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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