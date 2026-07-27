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RBC Capital Markets

Boeing Outperform

15:46 Uhr
Boeing Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach dem Bericht zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Ken Herbert sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer ereignisarmen Zahlenvorlage. Die Resultate hätten den Erwartungen von Analysten sowie Anlegern entsprochen und belegten einmal mehr die Fortschritte bei der Steigerung der Produktion./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 212,78		 Abst. Kursziel*:
29,24%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 219,47		 Abst. Kursziel aktuell:
25,30%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 284,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

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