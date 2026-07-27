Boeing Aktie
Marktkap. 145,29 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach dem Bericht zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Ken Herbert sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer ereignisarmen Zahlenvorlage. Die Resultate hätten den Erwartungen von Analysten sowie Anlegern entsprochen und belegten einmal mehr die Fortschritte bei der Steigerung der Produktion./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 275,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 212,78
|Abst. Kursziel*:
29,24%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 219,47
|Abst. Kursziel aktuell:
25,30%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 284,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
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