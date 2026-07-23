Unilever Aktie
Marktkap. 115,24 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4300 Pence belassen. Das sehr starke Mengenwachstum des Nahrungsmittelherstellers im zweiten Quartal habe die etwas schwächere Preisentwicklung stärker als erwartet kompensiert, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Bereiche Beauty und Personal Care hätten sich überdurchschnittlich gut entwickelt, während der Lebensmittelbereich die Erwartungen verfehlt habe. Geografisch betrachtet habe dies zu einem verfehlten Ergebnis in Europa geführt, aber zu einer sehr starken Geschäftsentwicklung in Asien./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Sector Perform
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
43,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
49,90 £
|Abst. Kursziel*:
-13,82%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,29 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever PLC
|17:21
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:11
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:56
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:51
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:41
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|17:21
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:11
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:56
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:51
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:41
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|15:11
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:56
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:11
|Unilever Sell
|UBS AG
|06.07.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17:21
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:51
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:41
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG