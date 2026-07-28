DAX 25.460 +0,0%ESt50 6.249 -0,7%MSCI World 4.764 -0,7%Top 10 Crypto 8,3500 +0,1%Nas 24.603 -1,1%Bitcoin 56.223 +0,3%Euro 1,1380 -0,1%Öl 90,43 +7,5%Gold 4.016 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed: DAX beendet Handel stabil -- Deutsche Bank mit starkem Quartal -- Rheinmetall mit Gewinnsprung -- Amazon, SK hynix, SpaceX, Novo Nordisk, BMW,, NVIDIA, Tesla im Fokus
Top News
Ausblick: Meta Platforms präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Meta Platforms präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DroneShield-Aktie schwächelt weiter: Analyst streicht Kursziel kräftig zusammen DroneShield-Aktie schwächelt weiter: Analyst streicht Kursziel kräftig zusammen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hypoport Aktie

Kaufen
Verkaufen
Hypoport Aktien-Sparplan
80,85 EUR -0,35 EUR -0,43 %
STU
finanzen.net zero
Hypoport jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 558,33 Mio. EUR

KGV 33,20 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 549336

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005493365

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HYPOF

Deutsche Bank AG

Hypoport SE Buy

13:41 Uhr
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Hypoport SE
80,85 EUR -0,35 EUR -0,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hypoport nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 160 auf 153 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Frage sei, ob durch mehr Marktanteil Gegenwind durch höhere Zinsen ausgeglichen werden könne, schrieb Olivia Pulvermacher in einer Studie am Mittwoch. Volumenrückgänge des Finanzdienstleisters auf der Plattform Europace seien Vorzieheffekten geschuldet./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hypoport Buy

Unternehmen:
Hypoport SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
153,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
80,85 €		 Abst. Kursziel*:
89,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
80,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
89,24%
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
159,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hypoport SE

13:41 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
09.07.26 Hypoport Buy Warburg Research
13.05.26 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.26 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Hypoport SE

Dow Jones Vorläufige Zahlen Hypoport-Aktie dennoch fester: EBIT-Rückgang im zweiten Quartal Hypoport-Aktie dennoch fester: EBIT-Rückgang im zweiten Quartal
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester
dpa-afx ROUNDUP 2: Hypoport mit steigendem Rohertrag aber sinkendem Gewinn
dpa-afx ROUNDUP: Hypoport mit steigendem Rohertrag aber sinkendem Gewinn
dpa-afx Hypoport mit steigendem Rohertrag aber sinkendem Gewinn
EQS Group EQS-Adhoc: Hypoport SE: Rohertragswachstum und deutliche EBIT-Steigerung im ersten Halbjahr 2026
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende mit Kursplus
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Hypoport SE: Gross profit growth and significant increase in EBIT in H1/26
EQS Group EQS-News: Hypoport SE: Solid Transaction Volumes in the First Half
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Hypoport SE zu myNews hinzufügen