Hypoport Aktie
Marktkap. 558,33 Mio. EURKGV 33,20 Div. Rendite 0,00%
WKN 549336
ISIN DE0005493365
Symbol HYPOF
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hypoport nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 160 auf 153 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Frage sei, ob durch mehr Marktanteil Gegenwind durch höhere Zinsen ausgeglichen werden könne, schrieb Olivia Pulvermacher in einer Studie am Mittwoch. Volumenrückgänge des Finanzdienstleisters auf der Plattform Europace seien Vorzieheffekten geschuldet./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hypoport Buy
|Unternehmen:
Hypoport SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
153,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,85 €
|Abst. Kursziel*:
89,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
80,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
89,24%
|
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
159,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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