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Symbol BHTLF

Deutsche Bank AG

Bechtle Buy

14:46 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
37,66 EUR 0,60 EUR 1,62%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen des IT-Dienstleisters für das zweite Quartal habe seine Einschätzunge bestätigt, dass Bechtles Ziele für 2026 konservativ gewesen seien, schrieb Lars Vom-Cleff am Mittwoch. Er kündigte an, seine Schätzungen nach den am 12. August erwarteten endgültigen Zahlen zu überarbeiten./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,60 €		 Abst. Kursziel*:
19,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,49%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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