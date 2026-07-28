Philips Aktie
Marktkap. 22,85 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Philips von 33 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Medizintechnikhersteller habe die Markterwartung erfu?llt, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Mittwoch. Die Qualität der Margen stehe im zweiten Halbjahr aber auf dem Pru?fstand./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Kaufen
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
22,61 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
22,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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